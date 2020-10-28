مهرة والحبتور إلى نهائي كأس الهالوين للبولو

دبي (الاتحاد)

تأهل فريقا مهرة والحبتور للمباراة النهائية في كأس الهالوين للبولو المقرر إقامتها غداً، بعد تغلبهما على كل من هيسكث انكورا وجرين جيتس، بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

في المباراة الأولى، خطف فريق مهرة بقيادة راشد الحبتور فوزاً صعباً من منافسه العنيد فريق هيسكث انكورا بقيادة خالد العمران في الثانية الأخيرة من الشوط الإضافي بالهدف الذهبي، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بخمسة أهداف لكل منهما، وشهدت المواجهة 3 حالات تعادل 2 مقابل 2، ثم 3 مقابل 3، ثم 5 مقابل 5 أهداف.

وفي المباراة الثانية حقق فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور فوزاً مستحقاً على منافسه فريق جرين جيتس بقيادة السعودي نور الخضرا 10-5، بعد مباراة تساوت فيها كفة الفريقين في الشوطين الأول والثاني، فيما دانت السيطرة لفريق الحبتور مع بداية الشوط الثالث وحتى نهاية المباراة.