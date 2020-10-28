كولمان.. الحرمان من الأولمبياد

برلين (د ب أ)

تأكد غياب العداء الأميركي كريستيان كولمان بطل العالم في سباق 100 متر عن دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، في العاصمة اليابانية طوكيو، بعدما تلقى عقوبة الإيقاف لمدة عامين، بسبب تغيبه عن اختبارات المنشطات ثلاث مرات خلال 12 شهراً.

وأعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى أن المحكمة التأديبية التابعة لها، أكدت غياب كولمان عن اختبارات المنشطات في 16 يناير والتاسع من ديسمبر 2019، كما أخفق في تقديم معلومات صحيحة عند إجراء اختبارات 26 أبريل 2019، وادعى كولمان أنه كان على بعد 5 دقائق فقط من منزله للتسوق استعداداً لاحتفالات أعياد الميلاد، عندما وصل مسؤولو اختبارات المنشطات إلى منزله في ديسمبر.

وأفلت كولمان (24 عاماً) بالكاد من تلقي عقوبة إيقاف في العام الماضي من قبل الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات، بسبب تغيبه أيضاً عن اختبارات المنشطات. وحصل كولمان بذلك على فرصة المشاركة في بطولة العالم، وتوج بذهبيتين سباقي 100 متر و4 في 100 متر تتابع، وكان من المرشحين للفوز في أولمبياد طوكيو الذي جرى تأجيله إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا.

ويمكن لكولمان الاستئناف ضد عقوبة الإيقاف التي أعلنتها وحدة النزاهة، وتطبق في الفترة ما بين 14 مايو 2020 و13 مايو 2022، لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس».