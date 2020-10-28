كأس السعودية بين النصر والهلال

الرياض (أ ف ب)

انحصر السباق على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم في السعودية بين النصر والهلال، وذلك بعد فوزهما، أمس الأول، في نصف النهائي على الأهلي 2-1 وأبها 2-صفر على التوالي في نصف النهائي.

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، جدد النصر تفوقه على الأهلي بعد فوزه عليه الشهر الماضي أيضاً في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتقدم الأهلي بهدف السوري عمر السومة في الدقيقة 19، ورد النصر عن طريق البرازيلي بيتروس ماثيوس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، والأرجنتيني بيتي مارتينيس في الدقيقة 85.

وحجز الهلال مقعده في النهائي للمرة السادسة عشرة في تاريخه، إثر فوزه على أبها بهدفي سالم الدوسري في الدقيقة 28 والإيطالي سيباستيان جوفينكو في الدقيقة 45 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.