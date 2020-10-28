مارادونا في «العزل المنزلي»

لابلاتا (رويترز)

ذكرت وكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية «تيلام»، أن أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا عزل نفسه بعد ظهور أعراض «كوفيد- 19» على أحد أفراد حرسه الشخصي.

وعزل مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، نفسه في منزله بالأرجنتين أمس الأول، بعد أن اختلط بفرد الأمن لآخر مرة مطلع الأسبوع.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مارادونا «59 عاماً» لم يشعر بأعراض، ويخضع لفحص «كوفيد- 19» اليوم.

وفي وقت سابق هذا الشهر، كانت نتيجة فحص كورونا الخاصة بمارادونا سلبية، بعد مخالطة أحد لاعبيه المصابين بالفيروس.

ويدرب مارادونا، الذي عانى من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة، فريق خيمناسيا لابلاتا الذي يستعد لمواجهة باتروناتو في الدوري الأرجنتيني غداً.