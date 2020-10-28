«صقور الجديان» يلعب عصراً!

الخرطوم (الاتحاد)

أجبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، منتخب السودان على خوض المباريات الدولية في «العصر»، وتعتبر العقوبة «مخففة»، لأنه كان من المتوقع نقلها خارج البلاد.

ويبدأ التطبيق من لقاء «صقور الجديان» أمام غانا في تصفيات أمم أفريقيا 2022، والمقررة 17 نوفمبر المقبل، على أن تكون في الساعة الثالثة عصراً، على ملعب الهلال.

ويعد ملعب «الأزرق» هو الوحيد المؤهل لاستضافة مباريات المنتخب لعدم جاهزية ملعبي المريخ والخرطوم.

ويسعى الاتحاد السوداني لوضع حلول عاجلة تضمن لـ«صقور الجديان» خوض مبارياته في العام المقبل في التوقيت المسائي، وخاصة أنه يخوض تحديات صعبة في تصفيات «مونديال 2022».