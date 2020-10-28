الظفرة والفجيرة.. «الكفة المتعادلة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

مباريات قليلة جمعت بين الظفرة والفجيرة في دوري الخليج العربي، ولا يتجاوز عددها 7 لقاءات، في حقبة «الاحتراف»، والغلبة للتعادل بواقع 4 مرات، مقابل انتصارين لـ «الفارس»، وفوز «يتيم» لـ «الذئاب»، وهذا يؤكد أن الفريقين متقاربان في المستوى، ويدخلان كل موسم بشعار تأمين البقاء في المقام الأول، قبل التفكير في التقدم أكثر بجدول الترتيب.

غير أن مواجهة اليوم تختلف عن السابق، خاصة في ظل «توهج» صاحب الأرض، خلال أول جولتين، ونجاح الظفرة في حصد 4 نقاط، بالفوز على عجمان أحد الفرق الباحثة عن الاستمرار في «دنيا الأضواء»، والتعادل مع الجزيرة المرشح للعب دور البطولة، بينما يأتي الفجيرة من خسارتين، رغم الأداء الجيد، بل المبادرة في النتيجة، قبل أن تنقلب «الطاولة» عليه مرتين، بدليل تقدمه 2-1 أمام الشارقة، إلا أنه خسر بـ «رباعية»، وكرر السيناريو نفسه مع بني ياس، عندما بادر بإحراز هدف، قبل أن تهتز شباكه بـ 3 أهداف!

وبعيداً عن الحقائق الرقمية، وتفاوت الحالة المعنوية بين الفريقين بسبب النتائج، فإن «الفارس» يعاني «أزمة»، تتمثل في غياب عدد كبير من المدافعين للإيقاف أو الإصابة، وهو ما يجعله يلجأ إلى تغييرات عدة، سعياً للتغلب على النقص، من خلال تبديل مراكز بعض اللاعبين، والاستعانة بآخرين ليسوا في الجاهزية التامة، لخوض مباراة كاملة، مثل مسعود سليمان العائد من الإصابة، لكنه يتمتع بقدرات جيدة، ومدرب يعرف جيداً كيف يتعامل مع «الظرف الطارئ» في المباراة التي يعتبرها الأصعب.

ويعد الفجيرة في وضع جيد من ناحية اللاعبين المتاحين والجاهزين، ولديه حافز الفوز الأول بذكريات لقاء الموسم قبل الماضي، الذي شهد التفوق الوحيد لـ «الذئاب» على «الفارس» في الدوري.