«إبرا».. موعد مع التاريخ في «يوروبا ليج»

لندن (أ ف ب)

يسعى الجاران الإنجليزيان اللدودان أرسنال وتوتنهام إلى فوز ثانٍ على التوالي، فيما يتطلع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى مواصلة مستواه الرفيع في الدوري الإيطالي مع ميلان، اليوم ضمن الجولة الثانية من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم.

وبعد خسارته على أرضهم أمام ليستر سيتي 1-0 نهاية الأسبوع الماضي في «البريميرليج»، يستضيف أرسنال فريق دوندالك الأيرلندي ضمن المجموعة الثانية، بعد الفوز في المباراة الافتتاحية 2-1 على رابيد فيينا النمساوي.

ويأمل «المدفعجية» أن يضعوا خيبة أمل الموسم الماضي خلفهم، بعد خروجهم من دور الـ32 أمام أمام أولمبياكوس اليوناني.

ودوندالك هو ثالث الفرق الممثلة لإيرلندا التي تتأهل إلى دور المجموعات، بعد معادلة إنجازه في 2016 - 2017 وإنجاز شامروك روفرز في 2011 - 2012.

في المقابل، أثارت الانطلاقة القوية لتوتنهام في الدوري الإنجليزي أحاديث عن إمكانية العودة إلى الألقاب بعد صوم طويل، لكن من دون وجود صورة فعلية لفريق متكامل حتى الآن.

ويعوّل توتنهام على خبرة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو المتوّج بلقب المسابقة في مناسبتين، مع بورتو عام 2003 ومانشستر يونايتد في 2017، إضافة إلى الثنائي الناري هاري كين والكوري الجنوبي سون هيونج-مين.

وقال قائد الفريق كين، الذي بات قاب هدفين من تسجيل 200 هدف لتوتنهام، بعد الفوز 1-0 على بيرنلي: «نعرف من خلال الفريق الذي لدينا واللاعبين الذين لدينا أنه يمكننا القيام بشيء مميز».

ويتوجه توتنهام إلى بلجيكا لمواجهة أنتويرب، بعدما تغلب على نظيره النمساوي لاسك لينتس 3-0 في المباراة الافتتاحية ضمن المجموعة العاشرة. ويسافر ليستر سيتي، ثالث الفرق الإنجليزية في المسابقة، إلى العاصمة اليونانية لملاقاة أيك أثينا، ساعياً إلى تحقيق فوزه الثاني ضمن منافسات المجموعة السابعة.

أما إبراهيموفيتش، فقد سجل 7 أهداف في 5 مباريات هذا الموسم، رغم غيابه عن عدد منها لثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويصبح إبراهيموفيتش ثاني أكبر هداف في تاريخ الدوري الأوروبي، في حال تسجيله هدفاً ضد سبارتا براغ التشيكي. وأحرز المهاجم السويدي الدولي السابق، البالغ من العمر 39 عاماً، هدفين للمرة الثالثة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، حين تعادل ميلان 3-3 مع روما، رافعاً رصيده إلى 6 أهداف للتفرد بصدارة لائحة الهدافين.