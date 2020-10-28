«عربي الدراجات» ينظم ملتقى المتطوعين

الشارقة (الاتحاد)

ينظم الاتحاد العربي للدراجات، تحت رعاية الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد بعد غد، ملتقى لمشرفي الأعمال التطوعية في أعمال الاتحاد العربي للدراجات، والذي يعقد عن بُعد، ويحضره 8 مشرفين تمت تسميتهم من قبل اتحاداتهم الوطنية العربية للدراجات.

ويهدف الملتقى الذي يشرف عليه المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد، إلى تكوين قاعدة بيانات للمتطوعين من الجنسين في الدول العربية، ويعملون تحت مظلة اتحاداتهم الوطنية لخدمة الفعاليات والمسابقات، التي يقيمها الاتحاد العربي في الدول العربية المستضيفة اتحاداتها لتلك البطولات والفعاليات، وفق ما يتم تكليفهم من مهام.