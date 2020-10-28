«الفورمولا 4».. 3 خطوات تفصلنا عن المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً على كورنيش أبوظبي الجولة الثالثة من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا4، بمشاركة ثمانية زوارق بقيادة متسابقين من الإمارات، في ثاني ظهور رسمي للبطولة ضمن أجندة الرياضة البحرية الإماراتية، وتفتتح البطولة في العاشرة صباحاً مع التجارب الرسمية للمشاركين التي ستستمر لساعة كاملة، ثم الانتقال لاحقاً إلى سباق أفضل زمن في الحادية عشرة صباحاً، وبعدها ينطلق السباق الرئيسي الأول للجولة في تمام الثالثة ظهراً، ثم السباق الثاني والختامي في الرابعة وربع عصراً، حيث من المتوقع أن يستمر السباق لعشرين دقيقة، يتم بعدها تتويج الفائزين والأوائل.

وتعد بطولات الفورمولا4 من المنافسات الشهيرة في القارة الأوروبية، حيث تقام منافسات خاصة من أجل هذه الفئة، وتعتبر أول درجة من السلم في الوصول لاحقاً إلى منافسات الفورمولا2 والفورمولا1 الفئة الأقوى، وبذلك ينتهج النادي البحري خطة جديدة وشاملة، كي يرسم درجات السلم البحري لفئات الفورمولا بأنواعها مع إقامة هذه البطولة.

وأكد سالم الرميثي، مدير عام النادي البحري، أن هذه البطولة كانت إحدى المشاريع والخطط الطموحة للنادي، بالتعاون مع اتحاد الرياضات البحرية في السنوات الماضية، من أجل أن تكون هناك قاعدة أساسية ومتينة لصناعة واكتشاف المواهب الإماراتية وقال: البطولة نتاج عمل متواصل في السنين الماضية من أجل صناعة وإعداد الزوارق، وأيضاً تدريب المتسابقين والتمرين بالنسبة للمشاركين في المنافسة، وأيضاً استخراج الرخص اللازمة من أجل قيادة هذه الزوارق، وأضاف: ننظر إلى هذه البطولة على أنها بداية هامة جداً، من أجل أي متسابق يرغب في أن يكون بطلاً بحرياً في المستقبل، وأن يتدرج في المشاركات المختلفة، كي يلامس لاحقاً سقف العالمية.

وشدد على أن مستقبل هذه الرياضة ماض وبقوة إلى آفاق أفضل وأكبر، وقال: بدأنا في فبراير الماضي أولى جولات البطولة في أبوظبي واستمرت لاحقاً في إمارة الشارقة، ونكمل الآن الموسم مجدداً، وستكون هناك لاحقاً زيادة في عدد الزوارق المصنعة والمشاركين، قمنا بإعداد الزوارق وصناعتها في ورشة النادي، حيث استغرق ذلك 3 سنوات متواصلة من العمل، ونريد أن نرفع العدد في السنة المقبلة إلى خمسة عشر زورقاً، هي مهمة صعبة ولكن ليست مستحيلة، ما دامت الغاية هي أن نثري التجربة البحرية، وأيضاً نغذي المواهب الشابة بما يلزم من أجل الوصول إلى الغايات التي نرغب في تحقيقها على المستوى العالمي.

وأكد الرميثي أن هناك خطة من أجل أن يتم تنظيم البطولة بواقع ثلاث إلى خمس جولات في الموسم البحري المحلي وفي مختلف إمارات الدولة، ومع العمل تتم زيادة عدد المشاركين بشكل تدريجي في كل جولة.

وشدد على أهمية إقامة البطولة، وسط إجراءات صحية تم اتخاذها من أجل ضمان صحة كل المشاركين والحاضرين في موقع السباق، وهي نفس الإجراءات التي تم اتخاذها سابقاً في مختلف المنافسات الرياضية التي أقيمت منذ بداية أكتوبر.