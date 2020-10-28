يوجا وزومبا في جناح «موانئ دبي» بـ «تحدي اللياقة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «موانئ دبي العالمية» عن شراكتها مع «تحدي دبي للياقة 2020»، والتي ستشهد تعاون الطرفين لجعل نسخة هذا العام الأكثر انفتاحاً وشمولية؛ ويقام في إطار هذه الشراكة «جناح اللياقة للسيدات» الذي يقع في قرية موانئ دبي العالمية في «كايت بيتش للياقة»، حيث صممته بصفتها شريكاً للتحدي لتوفير بيئة آمنة وشاملة للسيدات، تتيح لهن ممارسة الرياضة في خصوصية تامة، بمساعدة أفضل المدربات. ويستضيف الجناح دروس اليوجا والزومبا والبيلاتس والباليه والتحمل وتكييف الجسم، إلى جانب سلسلة من الجلسات الافتراضية، والتي تستمر من الجمعة 30 أكتوبر إلى السبت 28 نوفمبر.

وأكدت موانئ دبي أنه سيتم تصميم سلسلة من الجلسات، مدة كل منها 30 دقيقة، مخصصة لأصحاب الهمم، كجزء من التحدي الذي يستمر 30 يوماً، وستتوفر باللغتين الإنجليزية والعربية، وسيديرها مدربون محترفون في مجال اللياقة.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «دعمنا لـ «تحدي دبي للياقة» يعد دليلا آخر على سعينا الدؤوب لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز الدمج والارتقاء بمستويات الصحة في مجتمعاتنا، من خلال الاستثمار في الفرص التي تمكن الأفراد بكافة الأعمار والقدرات والخلفيات من الازدهار والنجاح. كما نأمل أن يلتزم كافة سكان دبي بتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارسة الرياضة لمدة 30 يوما متتالياً، ويستفيدوا من فرص اللياقة المتوفرة على مستوى الإمارة».