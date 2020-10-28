الشارقة يقسو على الظفرة في كأس اليد

رضا سليم (دبي)

رسم فريق الشارقة مخطط الصدارة في كأس الإمارات لكرة اليد للرجال، بعد فوزه على فريق الظفرة بنتيجة 37-16 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأول بصالة الملك الشرقاوي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة، والتي تضم معهما النصر ودبا الحصن الضيف الجديد هذا الموسم، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 16-10، ليتصدر الشارقة قمة المجموعة، وتستكمل الجولة في هذه المجموعة غداً الجمعة بلقاء النصر ودبا الحصن، وفي حالة فوز النصر ستكون الصدارة بين الشارقة والنصر، خاصة أن نظام البطولة يتأهل الأول من كل مجموعة إلى الدور النهائي، كان الشارقة قد فاز في الجولة الأولى على دبا الحصن 36-21 فيما فاز النصر على الظفرة 29-16.

وتشهد المجموعة الأولى في البطولة مباراتين بعد غد السبت، حيث يلتقي العين مع بني ياس بصالة الجزيرة والوحدة مع الجزيرة بصالة بني ياس، وفي المجموعة الثالثة يلتقي مليحة مع الوصل بعد غد السبت، وهي المجموعة التي تضم 3 فرق فقط، وفاز شباب الأهلي على مليحة في الجولة الأولى.

يذكر أن الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول في المجموعات الثلاث ستقام يومي 8 و9 يناير المقبل، خلال فترة التوقف لبطولة العالم للرجال، والتي ستقام في مصر.