«جولف سيدات دبي» تستقبل النجمات

دبي (الاتحاد)

بدأت نجمات الجولف العالميات بالوصول إلى دبي، استعداداً للمشاركة في بطولة أوميجا دبي مونلايت كلاسيك 2020، التي يستضيفها نادي الإمارات للجولف ابتداءً من 4 نوفمبر المقبل، بتواجد نخبة من اللاعبات من أمثال حاملة اللقب نوريا إتوريوز، والمغربية مها حديوي، وغيرهما من اللاعبات العالميات اللاتي سيخضن منافسات حماسية، في مسعاهن للظفر بالجوائز المالية البالغة قيمتها 285 ألف دولار.

وستنضم إلى كوكبة الأسماء الشهيرة لاعبتان صاعدتان، ملؤهما الحماسة، للتنافس على اللقب الأسبوع القادم، وهما أليسون مويرهيد ابنة الـ22 ربيعاً، وكيارا نويا ابنة الـ14 عاماً، واللتان تقيمان في دبي وتبذلان قصارى جهدهما لبلوغ أرفع المستويات.