35 حاجزاً في «تحدي الماء»

دبي (الاتحاد)

تنطلق في الثالثة عصر السبت فعاليات «تحدي الماء» التحدي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتنظمه شركة 9714 سبورت عضو مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب في الحديقة المائية بشاطئ الجي بي آر بمنطقة المارينا في دبي، وبرعاية بوكاري سوت.

ويأتي التحدي بالتزامن مع انطلاق فعاليات تحدي دبي للياقة 30 × 30، ويواجه فيه المشاركين 35 حاجزاً ممتدة في مياه البحر، ليخوضوا تجربة فريدة من نوعها من خلال تخطي تحديات مختلفة من أبرزها الجري على الشاطئ لمسافة 100 متر، ومن ثم السباحة للوصول إلى الحديقة المائية التي سيواجهون فيها العوائق للبدء في المنافسة، وبعد اجتياز جميع التحديات يعود المشاركون مرة أخرى للسباحة إلى الشاطئ للوصول إلى خط النهاية.