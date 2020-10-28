كورونا يحرم رونالدو من المشاركة في مباراة يوفنتوس وبرشلونة

يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، الموجود في الحجر الصحي منذ أسبوعين بعد إصابته بفيروس كوفيد-19، عن مواجهة برشلونة، اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، بعدما استبعد من قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمباراة.

وتجاوز رونالدو الحد الأدنى لفترة الحجر الصحي وهي عشرة أيام، لكنه كان يحتاج إلى نتيجة فحص سلبية بحلول ليلة الثلاثاء، أي قبل 24 ساعة من المباراة، لملاقاة غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن نتيجة فحص كوفيد-19 الإيجابية، أجلت لقاء النجمين حتى مباراة الإياب في الثامن من ديسمبر المقبل، في كاتالونيا.

أعلنت إصابة رونالدو بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوعين خلال وجوده مع منتخب بلاده وخضع للحجر الصحي منذ عودته إلى إيطاليا.

وقالت وسائل إعلام إن نتيجة فحص رونالدو جاءت إيجابية خلال 18 فحصاً خضع لها للكشف عن فيروس كورونا.

وغاب رونالدو عن 3 مباريات لفريقه، بينها مباراة ضد دينامو كييف الأوكراني في مستهل مشواره في دوري الأبطال وفاز فيها يوفنتوس بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي.

وواصل رونالدو، الذي لا تظهر عليه أعراض الفيروس، التدريب في المنزل حيث واظب على نشر مقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتدرب في صالة ألعابه الرياضية الخاصة ذات التقنية العالية، بعد إجراء تعديلات على شكله الخارجي بحلقه شعر رأسه كاملاً.