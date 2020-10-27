البايرن.. «6 من 6»

موسكو (أ ف ب)

رفع بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب سلسلة انتصاراته المتتالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى 13، إثر تغلبه على مضيفه لوكوموتيف الروسي 2 - 1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى مساء أمس في موسكو.

وتعود آخر خسارة لبايرن ميونيخ إلى 13 مارس 2019 عندما سقط على أرضه أمام ليفربول الإنجليزي 1 - 3 في الدور ثمن النهائي.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

أقيمت المباراة على ملعب «آر زد دي أرينا»، في شمال شرق موسكو الذي يتسع عادة لـ27 ألف متفرج، ولكن 7 آلاف فقط تابعوها في المدرجات بسبب الإجراءات الصحية للسلطات المحلية.

ودخل الفريق البافاري مباراته مع نظيره الروسي، وقد سجل 47 هدفاً في آخر 12 مباراة في دوري الأبطال انتهت جميعها بفوزه، أي بمعدل «9. 3 هدف في المباراة الواحدة».

ونجح البايرن في إحراز هدف التقدم، عندما تبادل الفرنسيان كورنتان توليسو وبنجامان بافار الكرة، ومن الأخير باتجاه ليون جوريتسكا داخل المنطقة، فسددها برأسه وارتطمت بالأرض ودخلت الشباك في الدقيقة 14.

ودفع البايرن ثمن إهدار هذه الفرصة مباشرة؛ لأن لوكوموتيف قام بهجمة مرتدة سريعة واستثمر ميراتشوك كرة عرضية من البرازيلي زي لويس ليتابعها من مسافة قريبة داخل شباك نوير في الدقيقة 70.

وأضاع لوكوموتيف فرصتين ثمينتين لإحراز هدف التقدم، بعد انفرادين بنوير، ثم دفع الثمن بدوره لأن كيميتش أطلق كرة «على الطاير» من خارج المنطقة استقرت في شباك الفريق الروسي في الدقيقة 79.