3 قرى و2000 حصة في «تحدي اللياقة»

دبي (الاتحاد)

تنطلق بعد غدٍ الجمعة النسخة الرابعة من برنامج تحدي دبي للياقة البدنية، المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً أمس، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

ويهدف برنامج التحدي لممارسة الرياضة 30 دقيقة يومياً لمدة 30 يوماً متتالية. ويقدم البرنامج مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الافتراضية التي تشجع المشاركين طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة التي تناسبهم، سواء في المنزل أو في مواقع آمنة تطبق فيها إجراءات التباعد الاجتماعي. كما يدعو البرنامج هذا العام المشاركين، بكافة قدراتهم واهتماماتهم ومستوى لياقتهم، إلى تبني أسلوب حياة صحي والالتزام به بعد انتهاء التحدي.

ويعود «تحدي دبي للياقة» مرة أخرى لبثّ النشاط والحيوية على مستوى المدينة وتحفيز كافة أفراد المجتمع على المشاركة في برامجه بسهولة، ويقدم للجميع سواء الشباب والعائلات وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وموظفي الشركات وطلبة المدارس وغيرهم، فرصة اتباع نمط حياة صحي ونشط. ويركّز التحدي هذا العام على عنصرَي التوقيت والقرب من مناطق تجمّع السكان والشركات لتسهيل المشاركة فيه، مع الالتزام بإجراءات السلامة والنظافة وإرشادات التباعد الجسدي ومتطلبات التعقيم. وسيضم تحدي دبي للياقة 2020 ثلاث قرى للياقة، وعشرة مواقع للياقة وأكثر من 200 جلسة افتراضية، وأكثر من 2000 حصة في 150 موقعاً طوال الشهر، كما يتضمن برنامج التحدي فعاليات كبرى، من بينها تحدي دبي للجري الأكبر على مستوى المدينة.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «ممارسة النشاط البدني بمختلف أنواعه لمدة 30 يوماً تساهم في زيادة نشاط وحيوية أفراد المجتمع، وتزودهم بالطاقة الإيجابية ومشاعر السعادة، ونحن محظوظون أن قيادتنا الرشيدة تريد جعل الرياضة والنشاط البدني فقرة أساسية يومية في حياتنا، تساهم في صحة وحيوية وسعادة أفراد المجتمع، كما تساهم في تعزيز علاقات التعايش والصداقة بين مختلف مكونات المجتمع».

وأضاف حارب: الرياضة بالنسبة لنا نشاط أساسي في جميع الأوقات، وفي زمن جائحة «كوفيد 19»، كانت الرياضة حاضرة وبقوة، وقدمنا من دبي إلى العالم نماذج في استخدام الرياضة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، من خلال مبادرة «خلك نشيط وخلك سليم» لتشجيع ممارسة الرياضة في المنزل وفي كل الأماكن التي وصلت إلى العالم، وشارك فيها ودعمها 30 نجماً رياضياً عالمياً وفي مقدمتهم نجوم كرة القدم الفائزون بكأس العالم وكأس أوروبا. كما نظمنا أول ماراثون منزلي في العالم، وأطلقنا مبادرة «مضمارك في بيتك»، وستقدم مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية 30x30، في نسختها الرابعة في زمن جائحة «كوفيد 19»، فعاليات جديدة مبتكرة تحقق أهدافها الرياضية لصحة وسعادة وحيوية ممارسيها، وأيضاً تحافظ على سلامتهم.

وبدوره، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تزداد وتيرة الفعاليات الرياضية على مستوى المدينة بكاملها، مع اقتراب موعد انطلاق تحدي دبي للياقة 2020 في وقت تشهد فيه طرق ممارسة التمارين الرياضية تغيّراً واضحاً، حيث أصبح كثيرون مدركين لأهمية اللياقة ودورها الأساسي في تعزيز صحة الإنسان وسعادته. وهي المبادئ التي لطالما عمل تحدي دبي للياقة على تجسيدها والدعوة إليها خلال دوراته السابقة التي حققت نجاحات كبيرة في السنوات الثلاث الماضية».