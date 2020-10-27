«بروتوكول صحي» لاستئناف نشاط الجودو

أبوظبي (الاتحاد)

وجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو لجنة مسابقات الجودو بالاتحاد بضرورة الالتزام الصارم وتنفيذ البروتوكول الصحي الصادر من الجهات العليا قبل بدء الموسم الذي ينطلق من صالة نادي خورفكان 20 من الشهر المقبل، ببطولة كأس الاتحاد للجودو للفئات العمرية المختلفة، ضمن 7 بطولات ينظمها الاتحاد خلال هذا الموسم الاستثنائي.

وقال الدرعي: تتضمن المبادئ العامة لإعادة النشاط وافتتاح المرافق الخدمية والترفيهية في فترة التعايش مع فيروس كورونا، العديد من النقاط والإرشادات والشروط التي تمثل الإجراءات الاحترازية، وتضمن بروتوكول استئناف نشاط الجودو ضرورة إجراء فحص مخبري (PCR) لكل المشاركين، ويشمل اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية والعاملين والموظفين في مرافق الأندية والحكام.

ويتضمن برنامج الموسم إقامة بطولة اليوم الوطني للجودو 27 نوفمبر بصالة نادي خورفكان، فيما يقام نهائي دوري أبطال الإمارات لشباب الجودو 12 فبراير بصالة نادي اتحاد كلباء، ويحتضن نادي الفجيرة للألعاب القتالية نهائي دوري الناشئين للجودو 26 فبراير، بجانب بطولة كأس السفير الياباني السنوية، والتي تقرر إقامتها في أبوظبي خلال الموسم. وتقرر انطلاقة بطولة محمد بن زايد الكبرى للجودو لفئة الأشبال مواليد 2007 - 2008 والشباب مواليد 2001 و2002 و2003 يوم الجمعة 5 مارس بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، ورصدت لها اللجنة المنظمة جوائز قيمة وتقرر إقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجودو في ضيافة صالة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس 28 مايو المقبل.