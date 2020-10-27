تعاون إماراتي مصري في كرة اليد

رضا سليم (دبي)

عقد مجلس إدارة اتحاد اليد اجتماعاً أمس مع هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة من أجل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين حيث استعرض نصر تجربة الاتحاد المصري في تطوير لعبة كرة اليد خلال الفترة الماضية، من خلال تصور شامل ينظر إلى كرة اليد على أنها منظومة متكاملة ترتكز في الأساس على المدرب والحكم واللاعب، وأيضاً تطوير شامل للمنظومة كلها من خلال استحداث القوانين الخاصة والاستثنائية وتطبيق الأنماط التدريبية الحديثة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الاتحاد المصري إلى دبي، واستقبله في الاتحاد نبيل عاشور رئيس الاتحاد وعبدالسلام ربيع المحيربي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام والقانون، وناصر سالم الحمادي الأمين العام، وفيصل الطواش عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المدربين.

ورحب عاشور بنظيره المصري مؤكداً على متانة وعمق الأواصر الأخوية التي تربط الاتحادين في البلدين الشقيقين، معرباً عن تطلعه وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة إلى التعاون الجاد مع الاتحاد المصري لكرة اليد بهدف نقل الخبرات والاستفادة من تجاربه الناجحة.

وحث نصر مجلس الإدارة الجديد إلى المضي قدماً في تنفيذ برامجها وخططها الاستراتيجية والتركيز على ما يخدم مصلحة اللعبة دون أية حسابات أخرى.