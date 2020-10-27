«عربية الرجبي» في ضيافة الإسكندرية

دبي (الاتحاد)

يقوم قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي أمين عام الاتحاد بجولة مبكرة للترتيب للبطولة العربية السادسة لسباعيات الرجبي المقررة إقامتها نهاية يناير 2021 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، حيث التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضي المصري، وبعدها التقى الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية والذي رحب باستضافة البطولة، وتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح الحدث العربي الذي من المنتظر أن يشارك فيه عدد كبير من الفرق.

وحرص المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي على الوجود مع الظالعي لمناقشة الاستعدادات لاستضافة الحدث.