7 سباقات في موسم الخيول بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكد الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، أن مضمار الشارقة لونجين أكمل استعداداته لاستضافة أول سباقاته للموسم الجديد 2020 -2021 السبت المقبل. وقال: المضمار يشهد لأول مرة 7 سباقات بعد إضافة سباق جديد هذا الموسم، مشيراً إلى أن موسم المضمار يتضمن عدداً من السباقات الكبيرة.

وأضاف الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي: «رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، فإن رياضة الفروسية، ولله الحمد، مستمرة وانطلاق موسم الفروسية بالدولة من الشارقة، هو شارة خير إن شاء الله، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الصحية، وأتوجه بشكر وتقدير خاص لخط دفعانا الأول، الذين يسهرون على أمن وصحة مجتمعنا».