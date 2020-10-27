مارادونا: مبابي لا يزال طفلاً!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أصدرت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عدداً خاصاً، عن النجم الأرجنتيني الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، الذي ينظر إليه الكثيرون على أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الستين الذي يوافق 30 أكتوبر الحالي، ويُطرح في الأسواق اعتباراً من اليوم، ولكن المجلة نشرت مقتطفات منه عبر موقعها الإلكتروني، حيث أجرت معه حواراً تحدث فيه عن الهدف الذي سجله بيده في مرمى إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986 بالمكسيك، ورأيه في أفضل اللاعبين حالياً، واليوم الذي كاد ينتقل فيه إلى مارسيليا الفرنسي، عندما كان لاعباً وقتها في نابولي الإيطالي وأشياء أخرى كثيرة.

وبدا النجم الأسطورة في حالة مزاجية رائعة، وهو يتحدث في حواره الحصري إلى المجلة، وقال مازحاً: أحلم بأن أسجل هدفاً آخر في مرمى إنجلترا، ولكن هذه المرة بيدي اليمنى وليس اليسرى «وانفجر ضاحكاً».

وكان مارادونا أثار جدلاً شديداً بالهدف الذي سجله في شباك «الأسود الثلاثة» في ربع نهائي مونديال 1986 بالمكسيك، وهي الكأس التي فاز «التانجو» بكأسها في نهاية المطاف، وأطلق عليها اسم «بطولة مارادونا».

وعن اللاعبين الحاليين الذين يثيرون إعجابه، قال مارادونا: ميسي ورونالدو أو رونالدو وميسي «في إشارة إلى أنه لا يفضل أحدهما على الآخر» واللاعبان يتفوقان على جميع أقرانهما، ولا أرى أحداً يقترب منهما، بل ليس هناك لاعب يمكنه أن يحقق نصف إنجازاتهما الفردية والجماعية.

وعندما سألته المجلة عن رأيه في الشاب الفرنسي الصاعد بسرعة الصاروخ كيليان مبابي، قال: لاعب رائع، ولكنه مازال طفلاً!.

وكشف مارادونا النقاب عن محاولة فريق مارسيليا التعاقد معه ومنحه ضعف الراتب الذي يحصل عليه مع نابولي، ووعده رئيس النادي الإيطالي وقتها بأن فريقه لو حصل على بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، بعد الفوز على شتوتجارت الألماني، سيتركه يرحل، وأحرز الفريق البطولة، ولكن رئيس النادي لم يف بوعده له!