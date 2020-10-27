نوريس: تصريحاتي «متهورة»!

لندن (رويترز)

اعتذر لاندو نوريس سائق مكلارين علنية، أمس، لكن دون أن يذكر أسماء، بعدما قلل السائق البريطاني، من الرقم القياسي لمواطنه لويس هاميلتون، بانتصاره 92 في جائزة البرتغال الكبرى يوم الأحد الماضي.

وانتقد نوريس «20 عاماً»، أصغر سائق في البطولة، أيضاً الكندي لانس سترول سائق ريسنج بوينت، بعد اصطدامهما خلال السباق.

وأنهى نوريس السباق في المركز 13، بينما عاقب المشرفون سترول بسبب الحادث.

وقال نوريس إلى متابعيه على حسابه في «تويتر» البالغ عددهم 750 ألفاً: أنا مدين باعتذار، كنت غبياً ومتهوراً في بعض التصريحات التي قلتها مؤخراً في وسائل الإعلام والمقابلات، ولم أظهر الاحترام الواجب تجاه بعض الأشخاص، ولذلك وجب علي الاعتذار لهم، وأيضاً لكل من يقرأ أو يسمع.. آسف.

ورداً على سؤال في مقابلات تلفزيونية بعد السباق عن هاميلتون، بعدما أصبح أكثر سائق في «الفورمولا-1» نجاحاً وتحقيقاً للانتصارات، وتجاوزه الرقم القياسي لأسطورة فيراري السابق مايكل شوماخر، قال نوريس: أنا فقط سعيد من أجله، ولا يوجد أكثر من ذلك.

وأضاف: هذا لا يعني أي شيء بالنسبة لي، حقاً، إنه يقود سيارة يجب أن تفوز بكل سباق بشكل أساسي، يجب عليه أن يهزم سائقاً أو اثنين آخرين، هذا ما في الأمر، إنه لا يزال يقوم بالمهمة التي يتعين عليه القيام بها.

وفاز هاميلتون في ثمانية من 12 سباقاً هذا الموسم، وفي طريقه لمعادلة الرقم القياسي للفوز باللقب سبع مرات، والذي سيؤكد مكانته كأكثر سائق نجاحاً في تاريخ الرياضة. وأصبح فريق مرسيدس على أعتاب الفوز بلقب الصانعين للعام السابع على التوالي، إذ أنه يمكن أن يحقق ذلك في إيطاليا الأسبوع المقبل، ليكون أول فريق يحقق هذا الإنجاز على مدار تاريخ البطولة.

وشارك نوريس، الذي يخوض للمرة الأولى بطولة العالم «فورمولا-1» للسيارات العام الماضي، في 33 سباقاً حتى الآن وصعد إلى منصة التتويج مرة واحدة.