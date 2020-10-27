«العشرية الجديدة» طموح تيجالي أمام «الإمبراطور»

معتصم عبدالله (دبي)

تنتظر جماهير النصر «البصمة الأولى» لمهاجم الفريق الدولي تيجالي في المباراة المرتقبة أمام مضيفه الوصل مساء غدٍ، على استاد زعبيل، في قمة اليوم الأول للجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، بعد صيامه عن التسجيل في المباريات الودية التي خاضها مع «الأزرق»، خلال فترة الإعداد التي سبقت انطلاقة الموسم، ومباراتي الجزيرة 1-1 وخورفكان 1 - صفر، ضمن الجولتين الأولى والثانية للدوري.

ويطارد تيجالي في مباراة الغد «العشرية الجديدة» أمام «الإمبراطور»، بعدما سبق له تسجيل 10 أهداف في شباك «الأصفر»، على صعيد الدوري في المواسم الماضية، بقميص ناديه السابق، ليكون سادس أكثر الفرق استقبالاً لأهداف تيجالي بعد الجزيرة «17 هدفاً»، الشارقة «16 هدفاً»، عجمان «14 هدفاً»، دبا الفجيرة «13 هدفاً»، بني ياس «11 هدفاً».

وعبر تيجالي الساعي لتحقيق إنجاز تاريخي، بحصد لقب الهداف التاريخي لدوري الإمارات، بعد تسجيله 152 هدفاً، في المواسم السبعة الماضية، عن رغبته الجادة في التتويج بلقب هداف الدوري في الموسم الحالي 2020 - 2021، حيث أوضح قائلاً: «طموحي الفوز بأكبر عدد من الألقاب والمباريات مع النصر، وعلى المستوى الشخصي حصد لقب الهداف في الموسم الحالي».

ويحمل سجل تيجالي الراغب في إعادة هجوم «العميد» إلى واجهة المنافسة لقب هداف الدوري، وحصد اللقب للمرة الأولى، تتويجه بلقب هداف الدوري مرتين بقميص «العنابي»، الأولى موسم 2015 - 2016 برصيد 25 هدفاً، والثانية برصيد 27 هدفاً موسم 2018 - 2019.

في المقابل، دافع الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرب «العميد» عن مهاجمه الأساسي، مؤكداً أن تيجالي قيمة فنية عالية وقائد حقيقي داخل الملعب وخارجه، وتابع معلقاً على تغييره في الشوط الثاني لمباراة الجولة الماضية أمام خورفكان، قائلاً: «القرار لا علاقة له بمردود اللاعب، وتيجالي لاعب وهداف من طراز رفيع، وأثق في استعادته حاسة التهديف سريعاً».