«النسور» يعسكر في أبوظبي

فيصل النقبي (خورفكان)

يغادر فريق خورفكان إلى أبوظبي لدخول معسكر لمدة يومين، استعداداً للقاء بني ياس بعد غدٍ، ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، ويهدف «النسور» إلى الوصول إلى أقصى درجات التركيز للمباراة.

ودخل البرازيلي رامون لوبيز حسابات الجهاز الفني، بقيادة البرازيلي كايو، بعد عودته من صربيا، وخضوعه لبرنامج علاج مكثف، حيث سيرى بالاتفاق مع الطبيب، مدى إمكانية مشاركة اللاعب أمام «السماوي»، لحاجة الفريق إلى جهوده، كما يحدد المدرب إمكانية مشاركة البرازيلي المقيم آرثر الذي تعافى من إصابته مؤخراً، وبدأ بالتدريبات الجماعية.