إيجور.. «اللغز المحير» في أول جولتين!

علي معالي (دبي)

هدأت العاصفة في «بيت الملك»، بعد الجلسة مع البرازيلي إيجور كورنادو، وتمديد عقده، مما جعل اللاعب يبدي ارتياحه التام، ويبدو أن الأزمة الأخيرة لها تأثيرها النفسي على «الساحر»، والدليل أنها المرة الأولى منذ انضمامه إلى الشارقة التي لم يسجل فيها أو يصنع أي هدف، خلال أول جولتين بالدوري، على عكس الموسمين الماضيين، وشهد موسم 2018 - 2019، نجاحه في ترك بصمة بالجولة الأولى من خلال إحراز هدف وصناعة هدفين من «الرباعية» التي فاز بها الشارقة على الظفرة، وفي الجولة الثانية سجل هدفاً وصنع آخر في «سداسية» التفوق على النصر.

وفي الموسم «الملغى» صنع هدفاً من «الثنائية» أمام خورفكان، وفي الجولة الثانية سجل هدفاً وصنع واحداً من «الثلاثية» التي تفوق بها الشارقة على اتحاد كلباء.

وفي الموسم الحالي، غاب إيجور، رغم وجوده في الملعب، إلا أن تأثيره لم يكن موجوداً، حيث استسلم للرقابة، وضاعت تمريراته، مما جعل الجماهير تشعر بالقلق على مستوى «الساحر» الذي قلب الموازين تماماً منذ حضوره إلى الشارقة.

ومن جانب آخر، يدخل سيف راشد قائمة مباراة الفريق للقمة المرتقبة أمام العين بعد غدٍ، ضمن الجولة الثالثة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به قبل مباراة الوحدة التي جعلته يخرج من القائمة، وهو ما أثار القلق، خاصة أن سيف حضر المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، مؤكداً جهوزيته الكاملة للقاء «العنابي».

ومع عودة سيف، واكتمال شفاء الحسن صالح، ومشاركة البرازيلي ماركوس ميلوني في جزء من مباراة الوحدة يصبح الفريق «كامل العدد» في الخطوط كافة، ما يمنح عبدالعزيز العنبري الفرصة لاختيار أفضل العناصر قبل المباراة الكبيرة مع «الزعيم»، وشعوره بالتفاؤل للروح العالية لدى لاعبيه قبل القمة التي تنتظرها الجماهير، لاكتمال كل عناصر المتعة والإثارة في الفريقين.

وفي تدريب اليوم، يضع المدرب لمساته على التشكيلة وخطة المباراة بحثاً عن كيفية الحفاظ على القمة.