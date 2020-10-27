«الزعيم» يطمئن على جاهزية نادر وعجب

مراد المصري (دبي)

اطمأن العين على جاهزية أبرز لاعبيه للمواجهة المهمة مع الشارقة بعد غد، في دوري الخليج العربي، وتحديداً «الثنائي» يحيى نادر ومحمد عبدالرحمن، بعد التأكد من عدم وجود إصابة، حيث جاء قرار استبدالهما أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية بسبب الإجهاد فقط، وبالتالي فإن وجودهما مؤكد ضمن القوة الضاربة لـ«الزعيم» أمام «الملك».

وتنفس «البنفسج» الصعداء، بعودة مجموعة كبيرة من المصابين خلال الفترة الماضية، بما يجعل الخيارات أكثر وفرة أمام المدرب البرتغالي بيدرو، مع عودة بندر الأحبابي، والتوجولي لابا، والكازاخي إسلام خان، إلى جانب ريان يسلم الذي يعتبر ورقة رابحة مع عودته التدريجية إلى الجاهزية الكاملة، إلا أن مشاركته «محل شك» في المباراة المقبلة، ويبقى حضوره قائماً بقوة، حتى لو ضمن قائمة الفريق.

على صعيد آخر، طالبت الجماهير العيناوية كايو كانيدو بالتركيز بالرد في الملعب، وتقديم المردود المطلوب منه، وذلك بعدما قام بالتعليق عبر حسابات التواصل الاجتماعي، رداً على بعض الانتقادات له، معتبراً أن تقييمه يجب أن يتم عند لعبه في مركزه الأصلي مهاجماً، وليس جناحاً، ورغم ذلك طالبت الجماهير منه العودة إلى مستواه السابق الذي دفع الفريق لضمه من الوصل.