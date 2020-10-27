عبدالله رمضان: الجزيرة في قلب المنافسة على البطولات

أبوظبي (الاتحاد)

كشف نادي الجزيرة عن القميص الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بالشراكة مع شركة «بوما» العالمية، والتقط عدد من نجوم «فخر أبوظبي» مجموعة من الصور بالقميص.

وعلى هامش الإعلان، أكد عبدالله رمضان لاعب الجزيرة والمنتخب، أن «فخر أبوظبي» سوف ينافس على الدوري هذا الموسم، وقال: بطبيعة الحال لدينا فريق قوي ولاعبون مواطنون وأصحاب خبرة وأيضاً شباب من الأكاديمية، ومن المؤكد أننا ندخل كل مباراة بهدف الفوز فقط.

وأضاف: صحيح أننا نعقد صفقات كثيرة هذا الموسم، ولكن الفريق كان قوياً في الموسم الماضي، وعلينا النظر فقط إلى عدد اللاعبين الدوليين من الجزيرة في المنتخب، ونملك أكاديمية تتصدر الأكاديميات في الدولة، وهناك العديد من الشباب الذين انضموا لنا حديثاً هذا الموسم، وهذا شيء إيجابي بالطبع، بجانب الإضافات الجديدة.

وعن استبعاد البعض للجزيرة من ترشحيات المنافسة على لقب دوري الخليج العربي، قال: عندما تكون في نادٍ كبير مثل الجزيرة ستواجه النقد بشكل دائم، ويجب أن نستمع له ونحاول تحويله إلى شيء إيجابي، وفي نهاية الموسم نستطيع تحقيق عكس ما يقوله النقاد، ورأينا في كل الدوريات العالمية، أنك لا تستطيع توقع النتائج، والموسم بدأ من جولتين ولدينا 24 مباراة، وبمقدور «فخر أبوظبي» الفوز بها جميعاً.

وعن طموحاته المستقبلية، قال: لدي أحلام كثيرة، أرغب في تحقيقها مع النادي، بعد نيل شرف الوصول إلى تمثيل الفريق الأول.

وبشأن المنتخب الأول، أكد عبدالله رمضان أن وجوده مع «الأبيض» شرف يتمناه أي لاعب، وقال: أتمنى المزيد من التفوق والنجاحات المستقبلية لخدمة كرة الإمارات.

وفيما يخص فرص التأهل إلى المونديال المقبل، أشار عبدالله رمضان إلى أنه يجب بذل أقصى الجهد، طالما هناك أمل على أرض الواقع، معترفاً بصعوبة المهمة، ولكن على لاعبي «الأبيض» القتال في التصفيات الآسيوية حتى النهاية.

وفي النهاية، تمنى أن يكون التوفيق حليفه وحليف شقيقه الأصغر الذي يلعب في رديف «فخر أبوظبي»، معرباً عن أمله في لعبهما سوياً في الفريق الأول.