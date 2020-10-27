18 لاعباًً حصيلة «الإعصار» في «ظرف طارئ»!

مراد المصري (دبي)

يستعد حتا لمواجهة عجمان، بعد غد، في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، وسط ظروف «ضبابية»، بالنظر إلى الإصابات التي عصفت بـ«الإعصار» مبكراً في بداية مشواره، إلى جانب ظروف استثنائية أخرى جعلته يلجأ إلى إشراك 18 لاعباً خلال أول مباراتين من الدوري فقط إلى الآن.

وأشرك حتا كلاً من أحمد ديدا، وعبدالله خميس، وجونيور، وعيسى سانتو، وعمر سعيد، والحسين صالح، وعبدالله عبدالقادر، ووليان فارياس، وكومان، وكيفن ألكسندر، وسعيد جاسم، وخالد سالم، وخلف الحوسني، ومحمد الحمادي، وحبيب يوسف، وموسوندا، وبرايان راميريز، وسعيد سليمان.

ودخل حتا في ظروف استثنائية، حيث تعرض قائده البرازيلي فارياس لإصابة مبكرة، ليتم استبداله بعد 21 دقيقة فقط، على ضربة بداية الدوري، مروراً بطرد عيسى سانتو، وإصابة المجري كومان، وعدم جاهزية موسوندا في المباراة الأولى، ووجود بند الإعارة الذي لم يسمح بمشاركة عبدالله خميس وعبدالله كاظم أمام الوصل.

ودخل «الإعصار» في حالة تركيز، ترقباً لمواجهة «البرتقالي»، لأنها تحدد الكثير من شكل هذا الموسم للفريق الذي يسعى لتجهيز الأجانب في الوقت المناسب، لخوض المباراة المقبلة، عقب الإصابات التي تعرضوا لها، مع محاولة المدرب اليوناني كريستوس كونتيس للوصول إلى الثبات الفني للفريق، في ضوء التغييرات العديدة التي فرضتها الظروف الاضطرارية، وجعلته يستقبل 10 أهداف في أول مباراتين فقط.

وأكد المدرب أنه يركز على مواصلة العمل، ويثق تماماً بالمجموعة الحالية، ويرى أن اكتمال الصفوف، من شأنه أن يعيد للفريق الإيقاع المناسب، فيما يرى أن اللاعبين الشباب نالوا فرصة جراء هذه الظروف، ويجب مواصلة دعمهم.