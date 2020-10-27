اليوفي وبرشلونة.. «أم المباريات» في «الأبطال»

تورينو (أ ف ب)

تبرز قمتا يوفنتوس الإيطالي، وضيفه برشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي وضيفه لايبزج الألماني اليوم، في ختام الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويبحث كل من تشيلسي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني عن تعويض خيبة الجولة الأولى، عندما يحل الأول ضيفاً على كراسنودار الروسي، ويستضيف الثاني زينيت سان بطرسبورج الروسي.

يسعى يوفنتوس وضيفه برشلونة إلى محو آثار خيبتيهما المحلية، والتركيز على مشوارهما في المسابقة القارية العريقة التي يمني كل منهما النفس بالظفر بلقبها عندما يلتقيان على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو، في أول اختبار حقيقي للمدرب الجديد لفريق «السيدة العجوز» لاعب وسطه السابق أندريا بيرلو.

وهي المباراة الكبيرة الأولى لبيرلو «41 عاماً»، منذ توليه تدريب يوفنتوس، بعد إقالة ماوريتسيو ساري مباشرة، عقب خروج الفريق من ثمن النهائي على يد ليون الفرنسي في أغسطس الماضي.

وبالمناسبة، فإن آخر مباراة لبيرلو كلاعب مع يوفنتوس، كانت أمام برشلونة بالذات في نهائي المسابقة القارية العريقة عام 2015 عندما فاز الفريق الإسباني 3-1.

وتكتسي المواجهة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين المرشحين للظفر ببطاقتي المجموعة السابعة إلى الدور الثاني، وبالتالي ستكون نتيجتا مواجهتيهما المباشرتين حاسمة لتحديد بطل المجموعة.

وغالباً ما تشهد مواجهة الفريقين إثارة وندية كبيرتين، وفي آخر 11 مباراة بينهما، فاز برشلونة أربع مرات، مقابل ثلاثة انتصارات لفريق «السيدة العجوز».

ويدخل يوفنتوس الطامح إلى الذهاب بعيداً في المسابقة في سعيه للتتويج بلقبها للمرة الثالثة بعد عامي 1985 و1996، بعد تعادلين مخيبين في الدوري المحلي أمام مضيفه كروتوني وضيفه فيرونا بنتيجة واحدة، في مباراتين غاب عنهما نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال فترة التوقف الدولية.

ويواجه وصيف بطل المسابقة سبع مرات، اثنتان منها خلال السنوات الخمس الماضية «2015 و2017»، خطر فقدان سلاحه الأمضى اليوم، حيث ينتظر أن يخضع البرتغالي «35 عاماً» إلى اختبار «كوفيد-19»، ويشترط أن يكون سلبياً قبل 24 من المباراة، كي يتمكن من المشاركة فيها، وكي لا ينتظر حتى المواجهة الثانية بين الفريقين في الجولة السادسة الأخيرة في الثامن من ديسمبر.

غياب رونالدو سيؤجل أيضاً المواجهة المنتظرة لغريمه الكبير الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبالتالي فقدان متعة التنافس بين أعظم لاعبين في جيلهما، واللذين تقاسما 11 جائزة أفضل لاعب في العالم، ويحتلان المركزين الأول والثاني في ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة.

وعلق الجناح الكولومبي المخضرم خوان كوادرادو على غياب زميله رونالدو الذي تعاقد معه يوفنتوس صيف 2018 بهدف العودة إلى المجد القاري: نحن نفتقده الآن بالطبع، إنه بطل، في هذه المباريات الصعبة للغاية، يتألق بقوته وعقليته ورغبته بالفوز.

وأحرز رونالدو ثلاثة أهداف ليوفنتوس في أول مباراتين بالدوري، قبل أن يصاب بالفيروس خلال المشاركة الدولية مع منتخب بلاده.

وبغياب البرتغالي، يعتمد بيرلو على المهاجمين الإسباني ألفارو موراتا، صاحب ثنائي الفوز على دينامو كييف الأوكراني في الجولة الأولى، والسويدي ديان كولوسيفسكي، إضافة إلى عودة الأرجنتيني باولو ديبالا الذي خاض مباراته الأولى ضد فيرونا بعد غياب لأكثر من ثلاثة أشهر.

وبدا بيرلو متفائلاً رغم تعثر بطل الدوري الإيطالي في الأعوام التسعة الأخيرة أمام فيرونا وتراجعه إلى المركز الخامس، وقال: برشلونة؟ هذا لا يقلقني، هاتان مباراتان مختلفتان.

وأضاف: فيرونا يلعب بشكل مختلف عن برشلونة، ضد الفرق التي تلعب هكذا، عليك التحضير لنوع معين من المباريات. نحن في مرحلة البناء، نحن نبني مشروعاً طويل الأجل، ولا أرى سوى الأشياء الإيجابية.

من جهته، لا يختلف وضع برشلونة محلياً عن يوفنتوس، فهو يقبع في المركز الثاني عشر بفوزين وتعادل وخسارتين متتاليتين أمام مضيفه خيتافي صفر-1 وضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد 1-3.

وإذا كان بيرلو سيخوض مباراته الكبيرة الأولى هذا الموسم، فإن نظيره كومان سيخوض الثانية بعد خسارته «الكلاسيكو»، وهو مطالب بإعادة ترتيب الأوراق لوضع النادي «الكتالوني» على السكة الصحيحة، في سعيه إلى الظفر بلقب المسابقة للمرة الأولى منذ 2015.

وبدوره، يملك برشلونة الأسلحة اللازمة لحسم قمته مع يوفنتوس، خصوصاً هجومه الناري بقيادة ميسي والواعد أنسو فاتي والبرازيلي فيليبي كوتينيو والذي سيشكل ضغطاً كبيراً على دفاع يوفنتوس، حيث يحوم الشك حول مشاركة قطب دفاعه وقائده ليوناردو بونوتشي لإصابته في المباراة ضد فيرونا، فيما يغيب قطب دفاع النادي الكتالوني جيرار بيكيه لطرده في المباراة ضد فرنتسفاروش المجري 5-1.