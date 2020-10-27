بارتوميو يستقيل من رئاسة «البارسا»

مدريد (رويترز)

قالت صحيفة سبورت الإسبانية مساء أمس، إن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة قدم استقالته.

وواجه بارتوميو غضباً متزايداً العام الماضي، بسبب تدهور الأوضاع المالية للنادي، وتراجع أداء الفريق في أرض الملعب، وهو ما ظهر جلياً في هزيمة مذلة 8 - 2 أمام بايرن ميونيخ، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا خلال أغسطس الماضي.

كما تعرض بارتوميو لانتقادات واسعة، بعدما طلب النجم ليونيل ميسي الرحيل عن النادي، بعد الهزيمة المنكرة، في دوري الأبطال، وكان يواجه اقتراعاً بحجب الثقة.

وتولى بارتوميو رئاسة برشلونة خلفاً لساندرو روسيل في 2014.