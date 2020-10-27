يونايتد ولايبزج.. «نحس ترافورد»!

مانشستر (أ ف ب)

تتجه الأنظار أيضاً إلى ملعب «أولد ترافورد»، حيث يلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه لايبزج في قمة المجموعة الثامنة، حيث يسعى كلاهما إلى تأكيد انطلاقته القوية في المسابقة. وفجر مانشستر يونايتد مفاجأة من العيار الثقيل، عندما تغلب على مضيفه باريس سان جيرمان الوصيف 2-1 في الجولة الأولى، فيما تغلب لايبزج على ضيفه باشاك شهير التركي 2- صفر.

ويمني مانشستر يونايتد النفس بالبناء على فوزه الثمين على فريق العاصمة، عندما يستقبل لايبزج في محاولة لفك النحس الذي لازمه على أرضه هذا الموسم، حيث خسر مباراتيه أمام كريستال بالاس 1-3 في 19 سبتمبر الماضي وتوتنهام 1-6 مطلع الشهر الحالي، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه تشيلسي سلباً.

لكن مهمة «الشياطين الحمر» لن تكون سهلة في مواجهة الفريق الألماني الذي فجر مفاجأة بدوره الموسم الماضي، ببلوغه دور الأربعة قبل أن يخرج على يد باريس سان جيرمان. وتشهد المجموعة الثامنة مباراة بطعم خاص بين سان جيرمان وباشاك شهير التركي.