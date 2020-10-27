تشيلسي وإشبيلية.. العودة إلى الطريق

لندن (أ ف ب)

يبحث تشيلسي عن العودة إلى سكة الانتصارات، عندما يحل ضيفاً على كراسنودار، ضمن المجموعة الخامسة التي تشهد مواجهة بين إشبيلية وضيفه رين الفرنسي.

وعلى الرغم من إنفاقه أمولاً طائلة لتعزيز صفوفه بالعديد من النجوم في مقدمتهم الألمانيان تيمو فيرنر وكاي هافيرتز، والمغربي حكيم زياش، وحارس المرمى السنغالي إدوار مندي، يعاني تشيلسي الأمرين، حيث سقط في فخ التعادل في المباريات الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات.

وبدوره يبحث إشبيلية، بطل مسابقة الدوري الأوروبي، عن فوزه الأول في مبارياته الخمس الأخيرة، عندما يستضيف رين الذي مني بخسارته الأولى في الدوري المحلي هذا الموسم، عندما سقط أمام أنجيه 1-2.