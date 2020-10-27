أجويرو.. «غياب جديد»

مرسيليا (أ ف ب)

أكد الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن مهاجمه الدولي الأرجنتيني سيرخيو أجويرو سيغيب عن الملاعب بين 10 أيام أو أسبوعين على الأقل، بسبب إصابة عضلية. وتعرض أجويرو للإصابة في المباراة أمام ويستهام 1-1 في الدوري الإنجليزي، علماً بأنه عاد للتو من إصابة أبعدته عن الملاعب فترة طويلة، وأرغمته على الخضوع لعملية جراحية في الركبة.

وأضاف جوارديولا: كنا صبورين جداً، لم نضغط على الأطباء، وكنا نعرف أنه ليس في أفضل الظروف، لكننا حرمنا من قلب هجوم، كان من المهم بالنسبة له أن يلعب 60 دقيقة. للأسف أصيب إثر عملية هجومية، في إشارته إلى إصابته ضد ويستهام.

وأوضح جوارديولا أنه يريد عودة أجويرو عندما يتعافى تماماً ونفتقده كثيراً، ما فعله لهذا النادي استثنائي، إنه أسطورة السيتي.