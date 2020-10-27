16 دولة في كأس الجماهير الإلكتروني

مدريد (الاتحاد)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن إطلاق مبادرة جديدة من بطولة الدوري الإسباني الإلكترونية بإصدار «FIFA 21»، لتكون أكبر وأكثر انتشاراً على الصعيد الدولي من أي وقت مضى هذا العام، من خلال إقامة بطولة خاصة للاعبين الهواة، متاحة للملايين من الجماهير حول العالم، تحمل مسمى «كأس الجماهير».

وبينما يبحث الدوري الإسباني الإلكتروني الرسمي عن أفضل اللاعبين المحترفين في البلاد للعام الرابع على التوالي، فإن «كأس الجماهير» سيكون مخصصاً للاعبين الهواة في جميع أنحاء العالم، الذين سيستمعون ببساطة بلعب «FIFA 21» من «EA SPORTS»، ويتنافسون في أجواء جديدة لاختبار مهاراتهم.

وتم اختيار 16 دولة في النسخة الأولى من «كأس الجماهير» الإلكتروني، وهي: الصين، كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، الولايات المتحدة، المكسيك، الأرجنتين، كولومبيا، البرازيل، الإكوادور، جنوب أفريقيا، السعودية، مصر، روسيا وإسبانيا.

وستقام سلسلة من البطولات في كل منطقة، عبر الإنترنت، بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، من أجل الوصول في النهاية إلى مجموع 24 لاعباً، وخلال مطلع الأشهر الأولى من عام 2021، سيتواجه المتأهلون إلى النهائيات من كل منطقة في ثلاث نهائيات منفصلة، من أجل حجز مقعد في النهائي الكبير لكأس الجماهير الإلكتروني للدوري الإسباني الذي سيقام في 8 مايو من العام المقبل في مدريد.

وسيتنافس اللاعبون في النهائي الكبير في العاصمة الإسبانية، ويحصل الفائز على مبلغ 10.000 يورو، إلى جانب نيل فرصة عيش أجواء البطولة الاحترافية، وستتم معاملتهم كلاعبين محترفين حقيقيين، إلى جانب تجربة كبار الشخصيات طوال فترة نهائيات الدوري الإلكتروني، حيث سيقام في نفس الموقع بغضون ساعات لاحقاً، النهائي الكبير للدوري الإسباني الإلكتروني للمحترفين، مما يعني أن المتأهلين من الجماهير سيعيشون أجواءً خلابة من خلال متابعة أفضل اللاعبين المحترفين في إسبانيا وهم يتنافسون على اللقب الخاص بهم.