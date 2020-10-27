مودريتش: زيدان أخرج أفضل ما عندي

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، انتزع الكرة الذهبية من زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أدائه المتميز خلال «مونديال 2018»، فإنه لا يتوقف عن الإشادة بـ«الدون» في أكثر من مناسبة، وآخرها خلال حواره إلى مجلة «4-4-2»، حيث قال: رونالدو وأنا على اتصال دائم، وعندما فزت بالكرة الذهبية كتب لي مهنئاً، وعندما يبعث إليك شخص مثله برسالة تهنئة، فهذا يعني الكثير، لأنه يعرف معنى الفوز، بمثل هذه الجائزة التي حصل عليها كثيراً.

وعندما سألته المجلة عن القائد الحقيقي خلال مسيرته، قال: بالطبع إنه زين الدين زيدان المدرب الحالي للريال، وعلاقتي به أكثر خصوصية وأحرزنا معاً العديد من الألقاب والبطولات، وأعتقد أنه نجح في أن يخرج أفضل ما عندي.