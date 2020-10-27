هليب: لا أعرف لماذا تركت أرسنال؟

لندن (د ب أ)

قال البيلاروسي أليكساندر هليب لاعب أرسنال الإنجليزي، إنه لا يعرف حتى الآن سبب رحيله عن النادي في صيف 2008.

وكان هليب انتقل إلى برشلونة، ولكنه لم يشارك كثيراً مع «الكتالوني»، ولم يقدم أي بصمة، رغم فوز الفريق بالثلاثية «الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا» في أول موسم له في إسبانيا.

وأضاف: بالطبع برشلونة في ذلك الوقت كان أفضل فريق في العالم، لكنني كنت سعيداً حقاً في أرسنال، كان لدي أصدقاء، واستمتعت بالعمل مع المدرب، وكنت ألعب لواحد من أفضل الفرق، وكذلك كانت هناك الجماهير والملعب وبطولة رائعة هي الدوري الإنجليزي، كل شيء كان رائعاً. وقال: لماذا رحلت عن الفريق؟ لا أعرف، أنا أتفهم أن برشلونة كان أفضل في ذلك الوقت، وكان الجميع يحاول أن يلعب له، لكنني كنت سعيداً 100% في أرسنال.