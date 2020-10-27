اتفاقية تعاون بين «دبي الملاحية» و«الرياضات البحرية»

دبي (وام)

وقّعت سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، اتفاقية تعاون مع اتحاد الرياضات البحرية لتقوية أطر التنسيق بين الجانبين في مجال تنظيم استخدام الوسائل البحرية المشاركة في السباقات البحرية وتحديد المناطق الخاصة بالتدريب، بما يتواءم مع أعلى معايير الأمن والسلامة العالمية، وذلك انطلاقاً من حرصها الدائم على أهمية التنسيق والتعاون لدعم الرياضات البحرية في إمارة دبي، وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

وقع الاتفاقية الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية» بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وحريز المر بن حريز رئيس اتحاد الرياضات البحرية، حيث تم الاتفاق بموجبها على إصدار التصاريح الخاصة بتنظيم الفعاليات والسباقات البحرية في دبي والتعاميم الملاحية المحددة، بما يضمن تميّز الإمارات في السباقات البحرية الإقليمية والعالمية، ويعزز دورها في دعم مختلف الرياضات البحرية، ليُضاهي الأفضل في العالم، استمراراً للتميز اللافت الذي حققته خلال العقود الثلاثة الماضية.

وتشمل مجالات التعاون أيضاً التحقّق من الحالة الفنية للوسيلة البحرية الرياضية وصلاحيتها للاستخدام الآمن وترقيم الوسائل البحرية الرياضية، مع التأكد من استخدامها فقط لغايات التدريب أو السباقات في الأوقات المعلن عنها، وإصدار البطاقات التعريفية لكل من الوسيلة البحرية والمتسابق، فضلاً عن حصر أعداد الوسائل البحرية الرياضية، ومراقبة مدى الالتزام بالمناطق المحددة لمزاولة التدريبات على السباقات البحرية.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم: إن سلطة مدينة دبي الملاحية ملتزمة بتوطيد أطر الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بكافة مكونات القطاع البحري. وتمثل الاتفاقية خطوة متقدمة باتجاه إرساء قواعد العمل المشترك، وتعزيز الشراكة في كافة المجالات الداعمة لرؤيتنا في خلق قطاع بحري آمن ومتجدد ومستدام.