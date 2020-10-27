إقبال كبير على المشاركة في «تجديف حتا»

دبي‎ ‬(الاتحاد)

يواصل ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬تحضيراته ‬لتنظيم ‬سباق ‬قوارب ‬التجديف - ‬واقف (‬نحن ‬نجدف ‬من ‬أجل ‬حتا) ‬الجمعة ‬المقبل، ‬ضمن ‬روزنامة ‬السباقات ‬البحرية ‬في ‬الموسم ‬الرياضي ‬2020-2021، ‬والتي ‬تستضيفها ‬وللمرة ‬الأولى ‬بحيرة ‬سد ‬حتا.

وتلقت‎ ‬اللجنة ‬المنظمة ‬العديد ‬من ‬طلبات ‬المشاركة ‬في ‬‬ثلاث ‬فئات ‬مختلفة، ‬الأولى ‬للرجال ‬لمسافة (‬3 ‬كلم)، ‬والثانية ‬للسيدات (‬3 ‬كلم)، ‬والثالثة ‬لفئة ‬الناشئين ‬والناشئات ‬لمسافة ‬كيلو ‬متر ‬واحد، ووجدت‎ ‬عملية ‬التسجيل ‬تجاوباً ‬كبيراً ‬من ‬محبي ‬رياضة ‬التجديف ‬- واقف ‬للمشاركة ‬في ‬هذا ‬التحدي ‬الجديد ‬والنوعي ‬الذي ‬يقام ‬للمرة ‬الأولى ‬في ‬حتا، ‬وصل ‬عدد ‬المسجلين ‬في ‬الساعات ‬الأولى ‬أكثر ‬من 40 ‬متسابقاً ‬ومتسابقة، ‬يتوقع ‬أن ‬يزيد ‬العدد ‬في ‬الساعات ‬المقبلة، ‬مع ‬استمرار ‬عمليات ‬التسجيل ‬حتى ‬قبيل ‬بدء ‬الحدث.

ومن‎ ‬المنتظر ‬أن ‬يبدأ ‬البرنامج ‬الزمني ‬الجمعة ‬المقبل ‬مبكراً، ‬استعداداً ‬لانطلاقة ‬السباقات ‬عقب ‬فترة ‬الظهيرة ‬عند ‬الساعة ‬الثانية ‬ظهراً، ‬باستكمال ‬التسجيل ‬لجميع ‬المشاركين، ‬ثم ‬حضور ‬الاجتماع ‬الفني ‬مع ‬اللجنة ‬المنظمة ‬واللجنة ‬الفنية ‬التي ‬تشرف ‬على ‬كورس ‬السباق ‬من ‬قبل ‬لجنة ‬الإمارات ‬للتجديف ‬والتزحلق ‬على ‬الماء، ‬ومن ‬ثم ‬انطلاق ‬مراحل ‬المنافسات ‬التي ‬من ‬المنتظر ‬أن ‬تتضمن ‬أيضاً ‬فعاليات ‬شيقة ‬لمحبي ‬المغامرة ‬ورياضات ‬التشويق ‬المائية، ‬فيما ‬أعدت ‬اللجنة ‬المنظمة ‬العدة ‬للاحتفاء ‬بالفائزين ‬عقب ‬نهاية ‬الفعاليات.