دبي (الاتحاد)
يواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراته لتنظيم سباق قوارب التجديف - واقف (نحن نجدف من أجل حتا) الجمعة المقبل، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2020-2021، والتي تستضيفها وللمرة الأولى بحيرة سد حتا.
وتلقت اللجنة المنظمة العديد من طلبات المشاركة في ثلاث فئات مختلفة، الأولى للرجال لمسافة (3 كلم)، والثانية للسيدات (3 كلم)، والثالثة لفئة الناشئين والناشئات لمسافة كيلو متر واحد، ووجدت عملية التسجيل تجاوباً كبيراً من محبي رياضة التجديف - واقف للمشاركة في هذا التحدي الجديد والنوعي الذي يقام للمرة الأولى في حتا، وصل عدد المسجلين في الساعات الأولى أكثر من 40 متسابقاً ومتسابقة، يتوقع أن يزيد العدد في الساعات المقبلة، مع استمرار عمليات التسجيل حتى قبيل بدء الحدث.
ومن المنتظر أن يبدأ البرنامج الزمني الجمعة المقبل مبكراً، استعداداً لانطلاقة السباقات عقب فترة الظهيرة عند الساعة الثانية ظهراً، باستكمال التسجيل لجميع المشاركين، ثم حضور الاجتماع الفني مع اللجنة المنظمة واللجنة الفنية التي تشرف على كورس السباق من قبل لجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، ومن ثم انطلاق مراحل المنافسات التي من المنتظر أن تتضمن أيضاً فعاليات شيقة لمحبي المغامرة ورياضات التشويق المائية، فيما أعدت اللجنة المنظمة العدة للاحتفاء بالفائزين عقب نهاية الفعاليات.