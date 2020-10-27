جيبونز ينضم إلى فريق «دراجات الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات عن انضمام الدراج رايان جيبونز بموجب عقد لعامين مع فريق الإمارات. ويبلغ الدراج الجنوب أفريقي 26 عاماً، ويحمل حالياً لقب البطولة الوطنية لسباقات الطرق، فضلاً عن فوزه بالميدالية الذهبية في السباق ضد الزمن في الألعاب الأفريقية 2019. كما سبق أن شارك جيبونز في الجولة العالمية 2017 مع فريق إن تي تي الذي كان في صفوفه طوال مسيرته الرياضية.

ويعدّ جيبونز الدراج الثالث الذي ينضم إلى صفوف فريق الإمارات في عام 2021، وذلك بعد كلٍّ من ماتيو تريتنين ورافال مايكا.

وتعليقاً على انضمامه إلى الفريق، قال رايان جيبونز: «أتطلع إلى الانضمام إلى فريق الإمارات وارتداء قميصه على مدى العامين المقبلين، ويشرفني أن أكون جزءاً من هذا الفريق الرائع الذي حقق الكثير من الإنجازات والنجاحات وأثبت أنه أحد أفضل الفرق في العالم. أنا واثق من أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير على مسيرتي الرياضية ومستقبلي كدراج محترف».

من جانبه، قال ماورو جيانيتي، مدير الفريق: «يتمتع رايان بمهارات وقدرات متنوعة، وقد أثبت قدراته كدراج قوي وتمكن من تطوير قدراته في المواسم القليلة الماضية، ونأمل أن يواصل التطوّر في فريقنا وصولاً إلى المستقبل المشرق الذي ينتظره».