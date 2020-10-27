إصابة رئيس الفيفا إنفانتينو بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الثلاثاء، إصابة رئيسه جياني إنفانتينو بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد "فيفا"، في بيان، أن رئيسه، البالغ من العمر 50 عاما "يعاني من عوارض خفيفة" وسيبقى في العزل الذاتي "لمدة عشرة أيام على الأقل".

وتمنى فيفا "الشفاء العاجل للرئيس إنفانتينو".

ويعود الظهور العلني الأخير لإنفانتينو إلى "قمة الامتثال" الثالثة لفيفا التي عقدت بين 12 و16 أكتوبر الحالي، لكن جميع المتحدثين في القمة، بمن فيهم وزيرة العدل الأميركية السابقة لوريتا لينش، شاركوا عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

تأتي إصابة رئيس فيفا وسط موجة تفشي ثانية لفيروس "كوفيد-19" في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك سويسرا التي كانت من أقل دول القارة تضررا خلال الموجة الأولى، لكن الحالات الإيجابية ارتفعت حاليا ما دفعها إلى تعزيز الإجراءات اعتبارا من الأربعاء.

ويتسبب فيروس "كوفيد-19"، الذي علق النشاطات الرياضية في مارس الماضي قبل أن تبدأ العودة إلى الملاعب اعتبارا من مايو، بتعطيل المسابقات مجددا وأدى على سبيل المثال إلى تأجيل مباراة الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت بين لنس ونانت بعد اكتشاف 11 حالة إيجابية في صفوف الأول.

وطال الفيروس نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو ويهدد مشاركته مع فريقه ضد غريمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في برشلونة الإسباني الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.