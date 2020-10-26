«الشارقة» يمدد عقد إيجور حتى 2023

الشارقة (الاتحاد)

كشف عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، تعديل عقد البرازيلي إيجور كورونادو، ليمتد موسماً إضافياً، وبالتالي يستمر في الدفاع عن ألوان «الملك» حتى 2023.

وأشار إلى أن عقد اللاعب مستمر مع الفريق، وأي نادٍ يفكر في التعاقد معه، يجب عليه مخاطبة الشارقة، وطلبه بصفة رسمية، والشرط الجزائي قابل للتفاوض، على أن تكون جميع الأطراف مشتركة في عملية المفاوضات.

وقال: تعديل العقد لأن إيجور محوري، ويقوم الفريق بالبناء عليه، وقام اللاعب بشراء منزل للاستقرار لمدة أطول.

وعن المباراة المقبلة أمام العين، قال إن الاستعدادات طبيعية، واللقاء يحظى بالاهتمام لأن الفريقين لديهما قاعدة جماهيرية كبيرة، والمباراة بـ 6 نقاط، ومحببة للاعبين والجماهير، لأن مقابلة «الزعيم» متعة للجميع، والبعض يرى أن «البنفسج» لم يتحضر للموسم بصورة مثالية، إلا إننا نرى العين كبيراً وراقياً بمستواه.

وأضاف: ليست هناك أخطاء مؤثرة حتى الآن في التحكيم، ولو حدثت تعتبر جزءاً من اللعبة مثل أخطاء المدربين واللاعبين والإداريين.