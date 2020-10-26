ليزارازو: جريزمان «انطفأ» في «البارسا»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

طالب الفرنسي ليزارازو بطل العالم مع «الديوك» في «مونديال 1998»، مواطنه أنطوان جريزمان بطل «مونديال 2018»، بالرحيل سريعاً عن «البارسا» في «الميركاتو الشتوي»، بعد أن فقد كل مميزاته كلاعب من الطراز العالمي.

ووجه ليزارازو، في تصريحات لبرنامج «تيلي فووت» على القناة الأولى بالتليفزيون الفرنسي، النصيحة إلى جريزمان بالبحث عن نقطة انطلاق في مكان آخر، وقال: جريزمان لاعب رائع ويتألق مع منتخب فرنسا، ولكنه مع «البارسا» انطفأ، لأنه كان يحلم فقط باللعب مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنتيجة أنه لم يعد يجيد اللعب بقميص برشلونة، ولا يستطيع حجز مكان ثابت في التشكيلة الأساسية، وأضاف ليزارازو موجهاً حديثه إلى جريزمان: عندما تفقد ثقتك بنفسك، وتنسى الكرة التي كنت تلعبها على أفضل ما يكون مع فريقك السابق أتليتكو مدريد، وتلك التي تلعبها حالياً مع منتخب بلادك، من الأفضل لك أن تحسم أمرك وترحل.

واختتم ليزارازو تصريحاته بقوله: مرت شهور كثيرة على جريزمان في النادي «الكتالوني»، ولم يقدم شيئاً يذكر، وأصبح وضعه حرجاً للغاية، وأنصحه مخلصاً بالرحيل.