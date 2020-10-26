فان دي بيك أخطأ باللعب لمانشستر يونايتد

أمستردام (رويترز)

يعتقد ماركو فان باستن مهاجم منتخب هولندا السابق لكرة القدم، أن مواطنه دوني فان دي بيك «23 عاماً»، أخطأ في الانضمام لمانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث لا يحصل على فرصة للعب بصورة منتظمة، ما قد يؤثر سلباً على مسيرته الاحترافية.

وأشار فان باستن إلى أنه كان يتعين على لاعب الوسط الدولي الانضمام لفريق آخر، تتاح له فيه فرصة أكبر للعب بصورة منتظمة مع التشكيلة الأساسية، للحفاظ على مستواه.

وكان دي بيك انضم إلى «يونايتد»، قادماً من أياكس أمستردام، بعقد لمدة 5 أعوام، بينما قالت وسائل إعلام بريطانية، إن «يونايتد» دفع للنادي الهولندي مبلغاً أولياً قيمته 35 مليون جنيه استرليني، مقابل الحصول على خدمات اللاعب الشاب.

إلا أن دي بيك شارك 4 مرات فقط كبديل في الدوري الإنجليزي، ولم يشارك في تعادل «يونايتد» من دون أهداف مع تشيلسي.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن فان باستن قوله في تصريحات لإحدى قنوات التلفزيون الهولندية: لم يكن يفترض أن ينضم دوني إلى «يونايتد»، فعندما تكون لاعباً جيداً، فإنك ترغب في اللعب في كل أسبوع.

وأضاف: ليس من الصواب مطلقاً للاعب مثل دوني خوض 6 أو 7 مباريات هذا العام. هذا تأثيره سيئ جداً على مسيرته.

وقال: كلاعب كبير، كان يفترض عليه النظر جيداً في الخيارات، فيما يتعلق بفرصه في المشاركة في المباريات عند الانضمام لفريق جديد، كان يتعين عليه الانتظار والتعاقد مع فريق آخر.