قمة النصر والأهلي في كأس السعودية

الرياض (أ ف ب)

يتواجه النصر مع الأهلي، في مباراة مرتقبة اليوم، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، فيما يلتقي الهلال بطل الدوري مع أبها للمرة الثانية في 6 أيام.

ويصطدم الأهلي بالنصر، في مباراة من العيار الثقيل في جدة، وذلك بعد فوز النصر الشهر الماضي على الأهلي 2- صفر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويتطلع الأهلي إلى بلوغ النهائي للمرة الـ 19 في تاريخ البطولة التي أحرز لقبها 13 مرة، فيما يطمح النصر إلى بلوغ النهائي للمرة الـ 14، والبحث عن اللقب الذي لم يحققه منذ عام 2008.

ويسعى الهلال لحجز مقعده في النهائي للمرة الـ 16، عندما يستقبل أبها، وتبدو المباراة سهلة نسبياً لبطل الدوري الماضي، والتقى الفريقان يوم الخميس الماضي، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله.