«دولي الجودو» يعزي ابن ثعلوب في وفاه فاسيل

أبوظبي (الاتحاد)

تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، برقية تعزية من رئيس الاتحاد الدولي للجودو المجري ماريوس فايزر، معزياً نيابة عن أسرة الجودو في العالم في وفاة مدرب المنتخب الأول للجودو المالدوفي فاسيل كولا، التي توفي في مسقط رأسه في مولدوفا، على هامش معسكر منتخبنا، إثر نوبة قلبية مفاجئة قبل توجه منتخبنا إلى العاصمة المجرية بودابست، للمشاركة في بطولة جراند سلام بودابست للجودو، التي اختتمت أمس الأول بمدينة بودابست المجرية، وكانت الوفود المشاركة في بطولة بودابست، قد وقفت دقيقة حداداً على المدرب المالدوفي فاسيل كولا، تقديراً لدوره في تطور اللعبة لاعباً ومدرباً.

وكانت البطولة قد اختتمت ليلة أمس بمشاركة 61 دولة من بينها 6 دول عربية، والتي أسفرت عن تتويج روسيا الاتحادية بلقبها بالفوز بخمس ميداليات ذهبية وأربع ميداليات فضية وبرونزية واحدة، وفي المركز الثاني فرنسا، ثم تركيا وكندا رابعاً وأذربيجان في المركز الخامس، ونالت تونس صدارة الدول العربية بفوز اللاعبة المخضرمة روحو الشيخ بفضية وزن 78 كجم، فيما أخفقت الدول العربية الأخرى في إحراز مركز متقدم.