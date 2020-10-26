5 مشاهد ترسم كواليس انتخابات «الدراجات»

رضا سليم (دبي)

عبر اتحاد الدراجات مرحلة الانتخابات للدورة الجديدة 2020-2024، ليكون ثاني الاتحادات الرياضية بعد اليد، وشهد الاجتماع الانتخابي الذي عقد بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، 5 مشاهد في كواليس الانتخابات، في مقدمتها حضور 15 نادياً للاجتماع وهم الأعضاء العاملون بدون تسجيل أي حالات غياب، وهو تأكيد على حرص الأندية على المشاركة واختيار المجلس الجديد الذي يمثلها في الدورة الجديدة لأربع سنوات.

كما نجحت لجنة الانتخابات برئاسة محمد علي العامري، وعضوية محمد كاهور وحسن المرزوقي وحمدان الزيودي ويوسف أحمد بن كرم في العبور بالانتخابات إلى بر الأمان، وهي نفس المجموعة التي أدارت انتخابات اتحاد اليد وقبلها اتحاد الكرة، وتتولى أيضاً انتخابات اتحادي الطائرة والسباحة.

وكان المشهد الأبرز في الفرز وجود صوت باطل في انتخابات العضوية، باختيار أحد ممثلي الأندية لـ 6 مرشحين بدلاً من 5 وهو ما أبطل الصوت، فيما تمثل المشهد الرابع في فوز منصور بوعصيبة برئاسة الاتحاد بفارق صوت واحد عن نورة الجسمي، وهو ما أكد على قوة المنافسة خصوصاً مع تكرار الأمر في المقعد النسائي بفوز خلود على اليازية بفارق صوت، فيما كان إجراء الانتخابات في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مشهداً مميزاً، خاصة أن القاعة الرئيسية تتسع لعدد كبير من الحضور في ظل الإجراءات الاحترازية.

من جانبه، أكد منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد، أن لديه خبرة إدارية سابقة في اتحاد اللعبة منها أمانة السر للاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات، وقال: لظروف العمل ابتعدت وعدت مديراً لفريق سكاي دايف دبي المحترف، وحققنا إنجازات وبعدها عدت إلى شباب الأهلي عضواً بقطاع الألعاب الرياضية، ولدينا إنجازات وبناء فريق بالنادي، وخبرتي لأكثر من 30 عاماً ستكون في خدمة اللعبة للوصول بالمنتخبات لأفضل مراكز على المستوى القاري والدولي.

وأضاف: سأعمل على تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي وضعته قبل الانتخابات، والأهم وضع استراتيجية واضحة للاتحاد بالتعاون مع شركائنا سواء الأندية أو المؤسسات الحكومية أو الجهات الرسمية بالدولة أو خارجها.

وأشار إلى أنه سيقوم بزيارة الأندية سواء من منحته صوتها أو من لم تؤديه، مؤكداً على التعاون مع المجالس الرياضية بالدولة، موجهاً الشكر إلى المجلس السابق برئاسة أسامة الشعفار، وقال: لا ننكر ما حققوه من إنجازات وسنكمل المسيرة التي حققها المجلس السابق، والذي وصل فيها إلى الأولمبياد والبطولات القارية، وسندخل مسابقات جديدة منها الدراجة الجبلية.

وأوضح أن الخطوة الأولى في مسيرة الاتحاد ستكون اجتماع توزيع الحقائب الإدارية واللجان، والعمل سيكون جماعياً، وهناك جهد كبير للجنة النسائية، خاصة أن خلود الظاهري لاعبة سابقة ولها خبرة في اللعبة.

وتوجهت خلود الظاهري بالشكر إلى جميع الأندية، وقالت: ثقتهم في شخصي مسؤولية وسأكون عند حسن الظن، حيث أطمح أن يكون لي بصمة في نشر رياضة الدراجات في فئة الإناث مع زيادة عدد البنات في الأندية، خاصة أن اللعبة على المستوى النسائي لا تتواجد سوى في نادي أبوظبي للدراجات ونادي النصر، وكلما زادت المنافسة ارتفع المستوى وتأهيل البنات لتمثيل منتخب الإمارات في البطولات الخارجية.

المجلس الجديد

الرئيس:

منصور بوعصيبة 8 أصوات

الأعضاء:

خليفة بن عمير 14 صوتاً

ياسر الدوخي 13 صوتاً

نايف المنصوري 13 صوتاً

محمد القبيسي 12 صوتاً

حارب آل علي 10 أصوات

المقعد النسائي:

خلود الظاهري 8 أصوات