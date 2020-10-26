الهند وأستراليا إلى نهائي «الأمم الآسيوية» للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

تأهل منتخبا الهند وأستراليا إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الآسيوية للشطرنج للرجال والسيدات، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للشطرنج عن بُعد بنظام «أون لاين» بمشاركة 38 دولة، حيث يلتقي منتخب الهند للرجال في نهائي البطولة مع منتخب أستراليا، بعد مباريات قوية في الدور نصف النهائي، حيث فاز المنتخب الهندي مرتين على منتخب كازاخستان بنتيجة 2.5 مقابل 1.5 ثم بنتيجة 3 -1، بينما حقق منتخب أستراليا مفاجأة غير متوقعة بالفوز على منتخب إيران في اللقاء الثاني بنتيجة 3.5 مقابل نصف نقطة، رغم خسارة منتخب أستراليا في اللقاء الأول بنتيجة 2.5 مقابل 1.5، وتأهل منتخبا الهند مع إندونيسيا إلى نهائي بطولة السيدات، بعد فوز الهند على منتخب منغوليا مرتين بنتيجة 3.5 مقابل نصف نقطة وبنتيجة 4 - 0.

بينما حقق منتخب إندونيسيا فوزاً صعباً على الفلبين بنتيجة 2.5 مقابل 1.5 في المباراتين.

وتحظى البطولة بحضور إماراتي كبير، حيث يتولى هشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج رئاسة اللجنة العليا المنظمة، بينما يتولى رئاسة حكام البطولة الحكم الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم، فيما يتولى الهندي بهارات سينغ رئاسة لجنة الاستئناف، ويتكون كل فريق من 4 لاعبين أساسيين، بالإضافة إلى لاعب احتياطي، ويحصل كل لاعب على زمن تفكير 15 دقيقة للمباراة، مع إضافة 5 ثوان لكل نقلة طبقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج السريع. يحصل الثمانية الأوائل في بطولة الرجال والثمانية الأوائل في بطولة السيدات على جوائز مالية بإجمالي 20 ألف دولار.