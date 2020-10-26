«الإمارات للكيك بوكسينج» تنطلق 20 نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج النسخة الثانية من بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للمحترفين «K-1» في حلتها الجديدة، والتي تحدد موعد إقامتها يوم 20 نوفمبر المقبل، في ظل مشاركات قوية بحضور أبطال ومحترفين في الكيك بوكسينج، والذين يتمتعون برصيد كبير من الإنجازات والانتصارات، الأمر الذي سينعكس على قوة البطولة، وذلك بعد النجاح الكبير والأصداء الإيجابية الواسعة التي صاحبت إقامة البطولة في نسختها الأولى، والتي نظمها الاتحاد بصالة دبي في سبتمبر الماضي من دون جمهور.

وعبر طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة، عن سعادته بالنجاح الباهر الذي تحقق في النسخة الأولى، واعداً بأن تكون النسخة الثانية فريدة من نوعها، وذلك بسبب التركيز على جذب أبرز الأبطال المصنفين بإنجازات كبيرة في مسيرتهم الرياضية في مجال اللعبة.

وأضاف المهيري: الهدف من إقامة مثل هذه البطولات القوية وفي مثل هذه الأوقات، هو إرسال رسالة واضحة للعالم أجمع بأننا ولله الحمد في الدولة، لدينا الثقة والقدرة على تنظيم واستضافة كافة الأحداث في جميع الظروف عامة والاستثنائية منها، مؤكداً على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ترجمة للبروتوكول الصحي، لتكون النسخة الثانية من البطولة محفورة في ذاكرة اللاعبين ومحبي رياضة الفنون القتالية على المدى البعيد.