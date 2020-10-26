شطرنج الشارقة يتفوق على دبي

الشارقة (الاتحاد)

حقق نادي الشارقة للشطرنج فوزاً مثيراً على نظيره دبي للشطرنج، بنتيجة 11.5 مقابل 4.5 نقطة ضمن اللقاءات التي لعبها الأول عن بُعد مع أندية الدولة، ومنها نادي دبي للشطرنج والثقافة، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، والفجيرة للشطرنج، ومنتخب فتيات الإمارات.

وأقيمت المباريات بنظام الفرق على موقع «لي تشيس» من جولتين، بزمن 15 دقيقة مع إضافة إلى 5 ثوانٍ لكل نقلة، مع مراعاة تواجد لاعبي الشارقة بمقر ناديهم وكذلك لاعبي دبي مع مراعاة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة.

وضم فريق الشارقة حمد بدر الزرعوني وسالم عبدالرحيم وعبدالرحمن الطاهر وراجي صايل وزايد الطاهر ويحيى شعيب وديفاني كوش وسعود الزرعوني، فيما ضم نادي دبي كلاً من خليفة البلوشي وياسمين علي وعبدالرحمن العوضي وعبدالله محمود حمد البلوشي وسعيد نامي وساينث كريشنا وزيشان محمد.