«جوهر سعفان» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية بالإسكندرية

أبوظبي (الاتحاد)

ظفر الجواد «جوهر سعفان» العائد لإسطبلات سعفان، بلقب المحطة التاسعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في ميدان سباق نادي أصحاب الجياد بسموحة في مدينة الإسكندرية المصرية، ضمن سلسلة سباقات النسخة الـ27 للكأس الغالية، التي واصلت حصد نجاحاتها في المضامير العالمية والعربية.

وتمكن «جوهر سعفان» بقيادة الفارس رمضان محمد من حسم لقب الشوط الرابع «الرئيس» في مهرجان الكأس الغالية، ونجح البطل في قطع مسافة السباق البالغة 1600 متر، بزمن 1:57:00 دقيقة، وبفارق طول عن صاحب المركز الثاني «صواب الطحاوية»، فيما حل بالمرتبة الثالثة «حارس الأمين» في الشوط الذي شهد مشاركة 5 خيول وبلغت قيمة جوائزه 300 ألف جنيه مصري.

وأقيمت المحطة التاسعة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ظل اهتمام وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك دعماً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل في كافة دول العالم.

وشهد مهرجان الكأس الغالية تنظيم 6 أشواط وسط مشاركة 36 خيلاً، ووصلت قيمة جوائز السباقات إلى 590 ألف جنيه مصري، وهي الأكبر بتاريخ سباقات الخيل بمصر منذ إنشاء الهيئة العليا لسباق الخيل في عام 1890، كما أقيم تحت إشراف اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات الكأس الغالية برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وبإشراف عام من فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.

وفاز الجواد «مؤيد إخناتون» للمالك عطية عليوه الطحاوي بلقب الشوط الأول على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباق فأكثر، والذي أقيم لمسافة 1400 متر، بمجموع جوائز 50 ألف جنيه مصري، وسط مشاركة 6 خيول، كما توج الجواد «متقدم» لرياض جلال بلقب الشوط الثاني على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباق أو سباقين لمسافة 1400 متر، البالغة جوائزه 60 ألف جنيه مصري، وشهد مشاركة 6 خيول، فيما فازت الفرس «فالحه سعفان» لإسطبلات سعفان بالشوط الثالث الذي أقيم على كأس الإمارات المخصص «للبواني العربية المصرية الرابحة سباق أو سباقين»، لمسافة 1200 متر، البالغة جوائزه 80 ألف جنيه مصري، وسط مشاركة 6 خيول، بينما أسفرت نتائج الشوط الخامس الذي أقيم لمسافة 1400 متر وبمجموع جوائز 50 ألف جنيه مصري، وشهد مشاركة 5 خيول، عن فوز «ملوكه سعفان» لإسطبلات سعفان بلقب الشوط، في حين نجح الجواد «بريق الأمل» لإسطبلات سعفان من حسم لقب الشوط السادس الختامي لمهرجان المحطة التاسعة للكأس الغالية، الذي أقيم لمسافة 1400 متر على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الغشيمة، بمجموع جوائز 50 ألف جنيه مصري، وسط مشاركة 8 خيول.